لقاء اللاعبين مهمة آل معمر الأولى

المواطن - محمد سمعه

اجتمع مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الجديد، مع لاعبي الفريق الكروي الأول في تدريبات اليوم الخميس، وذلك بعد الإعلان عن فوزه برئاسة العالمي بالتزكية لمدة 4 سنوات مقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للعالمي لقطات من لقاء آل معمر مع لاعبي العالمي، حيث صافح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، واللاعب سلطان الغنام وباقي اللاعبين في تدريبات اليوم.

وكان آل معمر تولى رئاسة العالمي خلفًا لـ صفوان السويكت رئيس العالمي السابق، الذي تم حل مجلس إدارته بقرار من وزارة الرياضة في مارس الماضي.

مجلس النصر الجديد يفتح العديد من الملفات

يذكر أن العديد من الملفات سيفتحها مجلس إدارة النصر الجديد، أبرزها حل قضية ديون النادي التي وصلت إلى 185 مليون ريال.

أيضًا سيتم التفاوض مع العديد من اللاعبين المرتبط اسمهم بالرحيل عن العالمي مثل المغربي نور الدين أمرابط ومواطنه عبدالرزاق حمدالله.

العالمي خامسًا دوريًا

ويحتل العالمي المركز الخامس حاليًّا بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، كما أن العالمي سيواجه فريق الفيصلي مساء الأحد المقبل في دور الـ4 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر أن نادي النصر، كان حقق في عهد صفوان السويكت، لقبين في بطولة السوبر السعودي، بالإضافة إلى التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ العالمي.

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