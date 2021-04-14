لقاح موديرنا يمنح حماية لمدة تزيد عن 6 أشهر ضد كوفيد19

المواطن - متابعة

بعد متابعة استمرت 6 أشهر أعلنت شركة موديرنا، أن لقاحها يمنح حماية قوية لمدة تزيد عن ستة أشهر.

6 أشهر من المتابعة:

وأضحت الشركة أنه وبعد ستة أشهر من تلقي أشخاص الجرعة الثانية من اللقاح ومتابعتهم، فإن التطعيم لا يزال يظهر حماية قوية من المرض مع فاعلية تزيد عن 90% ضد جميع حالات الإصابة بكوفيد-19 وأكثر من 95 في المئة ضد الحالات الشديدة.

وقبل يوم من إطلاع الشركة مستثمريها على التقدم المحرز في لقاحاتها، أكدت أن المتابعة التي استمرت ستة أشهر لدراستها الأصلية عن اللقاح أظهرت أن فعاليته ظلت متسقة مع التحديثات السابقة.

إصدارات جديدة للسلالة الإفريقية:

وفي وقت سابق أعلنت موديرنا، أنها بدأت باختبار إصدارات جديدة من اللقاح تستهدف سلالة جديدة من فيروس كورونا سببت قلقاً دولياً، وهي التي تحديدها لأول مرة في جنوب إفريقيا والمعروفة باسم B.1.351.

تعزيز اللقاح:

وبدأت الشركة في مارس، باختبار ثلاث طرق لتعزيز اللقاح من أجل الحماية من المتغيرات الجديدة.

132 مليون جرعة:

وحتى الآن سلمت موديرنا 132 مليون جرعة من لقاحها على مستوى العالم، بما في ذلك 117 مليون جرعة للولايات المتحدة.

ويبلغ سعر الجرعة الواحدة من اللقاح الذي يوزع مجانا في الولايات المتحدة حوالي 16 دولارا،، فيما يتراوح سعره خارج الولايات المتحدة ما بين 22 إلى 37 دولارا للجرعة.

معتمد في أكثر من 40 دولة:

ولقاح موديرنا معتمد للاستخدام في أكثر من 40 دولة، وهو يستخدم تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) -عبارة عن جزيء ينقل الشفرة الجينية من الحمض النووي إلى الخلية لتنتج بروتينات-.

كيفية عمل اللقاح:

وحول كيفية عمل اللقاح ضد كوفيد19، قال العلماء بأنه يتم إدخال “المرسال” إلى الخلية لجعلها تصنع “المستضدات” الخاصة بالفيروس التاجي المغلّف ببروتينات النتوءات الخارجية، وعند الاتصال بهذه البروتينات، يطور الجهاز المناعي أجساما مضادة لتُدافع عنه في حال تعرضه للفيروس.

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