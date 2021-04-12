لقطات لـ زيارة وزير الرياضة لـ ملعب عبدالله الفيصل

المواطن - محمد سمعه

نشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” صورًا من زيارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لـ ملعب عبدالله الفيصل، وذلك بعد التطورات التي جرت عليه بالفترة الأخيرة.

وكيل محافظة جدة حضر زيارة وزير الرياضة

وتفقد وزير الرياضة الملعب بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل محافظة جدة.

وتم افتتاح الملعب في عام 1976 وكان في البداية يحمل اسم ” ملعب رعاية الشباب” حيث كان مكون من مدرجات خرسانية تتسع لـ ما يقرب من 25 ألف متفرج وبعد ذلك تم تغيير اسم الملعب ليُطلق عليه اسم ” الأمير عبدالله الفيصل” بسبب ما قدمه من مساهمات جليلة لخدمة الرياضة السعودية.

أحداث مهمة استقبلها ملعب عبدالله الفيصل

واستقبل الملعب العديد من المباريات والأحداث المهمة مثل بطولة العالم لكرة القدم لـ الشباب في عام 1989، إضافة لـ بطولة كأس العرب لكرة القدم في عام 2012 للمنتخبات كما سبق لـ ملعب عبدالله الفيصل أن استضاف إياب كأس السوبر الآسيوي بين فريقي الاتحاد وجوبيلو إيواتا الياباني في عام 1999.

ويقع الملعب في جنوب شرق مدينة جدة، كما تقلصت سعته في عام 2009 بعد تركيب المقاعد إلى 18 ألف متفرج.

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