‎الرئيسية
حصاد اليوم
لقطات مذهلة .. انهيار كتلة جليدية فوق شلال في أبخازيا

لقطات مذهلة .. انهيار كتلة جليدية فوق شلال في أبخازيا

2021/04/04
الساعة 10:23 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
0
طباعة
لقطات مذهلة .. انهيار كتلة جليدية فوق شلال في أبخازيا
المواطن - متابعة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات مذهلة تظهر انهيار كتلة جليدية على شلال غيغا في أبخازيا، والذي يقع في جبال غاغرا، ويبلغ ارتفاعه حوالي 70 مترًا، ويعتبر من أشهر الوجهات السياحية.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :