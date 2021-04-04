2021-04-04 editor20 الرئيسيةحصاد اليوم لقطات مذهلة .. انهيار كتلة جليدية فوق شلال في أبخازيا لقطات مذهلة .. انهيار كتلة جليدية فوق شلال في أبخازيا 2021/04/04 الساعة 10:23 مساءً - فيحصاد اليوم, يوتيوب 0 طباعة المواطن - متابعة وثق مقطع فيديو متداول لقطات مذهلة تظهر انهيار كتلة جليدية على شلال غيغا في أبخازيا، والذي يقع في جبال غاغرا، ويبلغ ارتفاعه حوالي 70 مترًا، ويعتبر من أشهر الوجهات السياحية. شارك الخبر شاركنا بتعليقك إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. أبخازياشلال غيغا شارك الخبر "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن حساب المواطن يرد على مستفيد توقف عنه الدعم تعرف على موعد صرف الدفعة الـ 41 من حساب المواطن حساب المواطن: أفصحوا عن البدلات والعلاوات حساب المواطن : 3 إجراءات مهمة بعد تغيير الآيبان 10 أيام تفصلنا عن صرف الدفعة الـ 41 من حساب المواطن الوظائف وظائف شاغرة للجنسين بـ وزارة الحرس الوطني وظائف شاغرة للرجال والنساء عبر برنامج العمل عن بعد هيئة تنظيم الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى هيئة السوق المالية الرياضة رفع 70 سيارة تالفة و10 أطنان نفايات في خميس مشيط الفيصلي يخطف الأنظار عدد متلقي لقاحات كورونا في المملكة يتجاوز 5 ملايين 3 محفزات تنتظر بطل كأس الملك الانتقادات تُحاصر هورفات