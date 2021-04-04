لقطات مذهلة .. انهيار كتلة جليدية فوق شلال في أبخازيا

المواطن - متابعة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات مذهلة تظهر انهيار كتلة جليدية على شلال غيغا في أبخازيا، والذي يقع في جبال غاغرا، ويبلغ ارتفاعه حوالي 70 مترًا، ويعتبر من أشهر الوجهات السياحية.

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