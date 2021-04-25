المواطن - الرياض
أظهرت لقطات مصورة مشاهد من إفطار المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام في اليوم الثالث عشر من رمضان وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
فيديو | لقطات من إفطار المعتمرين والمصلين في #المسجد_الحرام#الإخبارية#رمضان pic.twitter.com/2jc07mAfJM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 25, 2021
يذكر أنه وبحسب توقيت أم القرى فقد أذن لصلاة المغرب في مكة المكرمة اليوم الأحد، عند الساعة 06:44 مساءً، فيما كان موعد أذان المغرب اليوم في المدينة المنورة عند الساعة 06:49.
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