لماذا تحمل مباراة التعاون والفتح طابع الندية ؟

المواطن - محمد سمعه

تعود مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة قوية ومرتقبة بين فريقي التعاون والفتح، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ28.

تعادل في كل شيء بين التعاون والفتح

وتحمل المباراة بين الفريقين، طابع الندية، حيث سبق لهما وأن التقيا 21 مرة، واقتسما كل الأرقام، حيث فاز كل منهما في سبع مناسبات، كما تعادلا وخسرا سبع مرات أيضًا في بطولة الدوري.

ولكن التفوق الوحيد لفريق التعاون على حساب الفتح، هو في عدد الأهداف المسجلة في شباك الآخر، حيث سجل التعاون في شباك النموذجي 24 هدفًا، بينما سجل الفتح في شباك التعاون 20 هدفًا.

مواجهات التعاون ضد الفتح على أرضه

وقبل مباراة التعاون والفتح، لعب فريق التعاون 10 مباريات على ملعبه، فاز في اثنين فقط بينما خسر ثلاثة وتعادل في 5 لقاءات أمام الفتح.

ويُعد أكبر فوز حققه التعاون على ضيفه الفتح في افتتاح دوري موسم 2017-2018، عندما فاز برباعية نظيفة في الأحساء، بينما حقق الفتح أكبر فوز على التعاون عندما هزم بهدفين نظيفين في الأحساء أيضًا بالجولة الـ18 من موسم 2017-2018.

وسيدير الحكم محمد القرني، المباراة كحكم ساحة، وسيعاونه كل من فيصل القحطاني وعبدالعزيز البريه، بينما سيكون ممدوح الشهدان حكمًا رابعًا، ورائد الزهراني حكم للفيديو، ومحمد العرمطي كمساعد لحكم الفيديو.

وتم تقديم المباراة بين الفريقين، كما تم تقديم موعد مباراة القادسية والفيصلي بالجولة الـ28، وذلك بسبب وصول الفيصلي والتعاون إلى نهائي كأس الملك، الذي من المنتظر إقامته أواخر شهر مايو المقبل.

شارك الخبر







شارك الخبر