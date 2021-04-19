مؤتمر صحفي لمناقشة استلام وتوزيع زكاة الفطر في الشرقية

المواطن - الدمام

ينطلق مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساء، المؤتمر الصحفي لبرنامج زكاة الفطر الموحد للجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية.

وقال المشرف العام على البرنامج نائب رئيس مجلس الجمعيات بالمنطقة سمير بن عبد العزيز العفيصان: إن المؤتمر الصحفي سيعقد عن بعد عبر برنامج zoom دعمًا للتباعد الاجتماعي، وسيكشف عن آلية استقبال وتوزيع الجمعيات الخيرية والجهات المشاركة لزكاة الفطر بالمنطقة الشرقية عن بعد.

البرنامج الموحد لزكاة الفطر:

وكشف العفيصان أن البرنامج الموحد لزكاة الفطر بالمنطقة الشرقية تشارك به هذا العام عدد كبير من الجهات والجمعيات الخيرية بالمنطقة في استقبال وتوزيع الزكاة عبر آلية موحدة توفر أيضًا توزيع واستقبال الزكاة عن بعد؛ دعمًا للتباعد الاجتماعي في ظل أزمة كورونا.

وأكد العفيصان أن منصة المؤتمر الصحفي ستكون متاحة لحضور جميع المواطنين والمقيمين، وسط عدد كبير من الإعلاميين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي للإجابة عن استفساراتهم المتعلقة باستقبال وصرف زكاة الفطر هذا العام عن بعد.

وأشار إلى أن برنامج زكاة الفطر الموحد ينفذ للعام السادس على التوالي بالمنطقة الشرقية منذ أن بدأ بتوجيه ومباركة من الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية لتوحيد جهود جمعيات المنطقة في استقبال وتوزيع زكاة الفطر على المستحقين بالمنطقة الشرقية، قائلًا: إن عدد المزكين عبر برنامج زكاة الفطر الموحد العام الماضي 2020 قد وصل إلى 360683، وشاركت في البرنامج الموحد 33 جمعية خيرية بالمنطقة الشرقية، فيما وصل عدد الأسر المستفيدة من زكاة الفطر إلى 13753، وبلغ مجموع الزكاة النقدي والعيني 7213651، فيما وصل عدد مراكز استلام وتوزيع الزكاة إلى 118 مركزًا.

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