مؤسسة حركة حياة السود مهمة تشتري بالتبرعات 4 منازل فخمة 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

بعد مقتل الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد رجل شرطة، وقول مقولته الشهيرة: لا أستطيع التنفس، اندلعت المظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تحت شعار حياة السود مهمة BLM، وكانت إحدى مؤسسات هذه الحركة هي باتريس كولورز.

جولة لتسوق العقارات بعد حركة حياة السود مهمة

وقالت شبكة Fox Business إنه بعد اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ذهبت باتريس في جولة شراء عقارات، حيث اقتنصت أربعة منازل فاخرة مقابل 3.2 مليون دولار في الولايات المتحدة وحدها، وفقًا لسجلات العقارات.

كما كشفت صحيفة New York Post أن السيدة البالغة 37 عامًا، تطلع أيضًا لشراء الممتلكات في جزر الباهاما في منتجع حصري للغاية لفاحشي الثراء حيث تتراوح أسعار الشقق والمنازل الفاخرة بين 5 ملايين دولار و 20 مليون دولار.

وفي العام الماضي اشترت السيدة مزرعة مخصصة على مساحة 3.2 فدان ريفي في كونيرز، وتضم حظيرة طائرات خاصة مع شقة استوديو فوقها مقابل 415000 دولار.

وسبق وأن وصفت باتريس نفسها سابقًا بأنها ماركسية (اشتراكية)، ومع ذلك فقد اشترت منزلًا بقيمة 1.4 مليون دولار وهو واحد فقط من ثلاثة منازل في لوس أنجلوس وحدها.

دعوات لإجراء تحقيق

وبعد هذا الكشف، فوجئ بعض زملائها من النشطاء بكم هذه المبالغ المالية الضخمة التي تمتلكها، الأمر الذي دعا هوك نيوسوم، رئيس حركة حياة السود مهمة في نيويورك سيتي إلى المطالبة بتحقيق مستقل لمعرفة كيف تنفق الشبكة العالمية أموالها.

وقال بيل ماهر وهو شخص آخر في الحركة: إنه لأمر محزن حقًا؛ لأنه يجعل الناس يشككون في صحة الحركة ونزاهتها، فالإجابة الوحيدة عن سؤال من أين لها بهذه الأموال التي اشترت بها عقارات بملايين الدولارات ستكون في كلمة واحدة: التبرعات!

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