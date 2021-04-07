مؤشر تاسي يتجاوز مستوى 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2014

المواطن - الرياض

سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعاً خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء متجاوزاً أعلى مستوياته في أكثر من 8 سنوات.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض ارتفع المؤشر العام للسوق “تاسي” بنسبة 0.25% إلى مستوى 10013.36 نقطة ليربح نحو 24.5 نقطة متجاوزا أعلى مستوياته منذ عام 2013.

52.6 مليون سهم بقيمة 1.90 مليار ريال

وجرى التداول على 52.6 مليون سهم وبقيمة 1.904 مليار ريال موزعين على 75.44 ألف صفقة.

وتصدر سهم تبوك الزراعية الارتفاعات بنسبة 7.26%، تلاه سهم الوطنية بنحو 3.04%، كما زاد سهم مجموعة صافولا بنسبة 2.98%.

وبالمقابل تصدر التراجعات سهم المواساة بنسبة 1.76%، وأسمنت الشرقية بنسبة 1.75%، كما تراجع سهم الوطنية للتعليم بنسبة1.63%.

وتصدر سهم المصافي التداولات بنحو 340 مليون ريال ، في حين تصدر أحجام التداول سهم دار الأركان بنحو 4.429 مليون سهم.

وأنهى المؤشر العام للسوق “تاسي” تعاملات جلسة أمس الثلاثاء بارتفاع نسبته 0.24% مضيفا 24.14 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 9,988.98 نقطة، ليقترب بشكل كبير من اختراق حاجز الـ 10 آلاف نقطة.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعاً 24.14 نقطة ليقفل عند مستوى 9988.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

الأسهم السعودية:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 390 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء الواساة، واللجين، ونادك، وبتروكيم، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الجزيرة ريت، وأسلاك، والصقر للتأمين، ونسيج، واكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.59% و 3.59%.

الأكثر نشاطاً:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، ولازوردي، والتصنيع، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، ودار الأركان، وكيمانول، والراجحي، ولازوردي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) منخفضاً 878.27 نقطة ليقفل عند مستوى 23279.35 نقطة، وبتداولات بلغت 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 215 ألف سهم تقاسمتها 824 صفقة.

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