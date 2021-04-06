مؤمنة : ريجيكامب نتائجه سيئة

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، سبب التعاقد مع المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

ريجيكامب متحمس لتدريب الأهلي:

وقال مؤمنة خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “ريجيكامب نتائجه سيئة في الدوري الإماراتي، لكن وصل مع الهلال إلى نهائي أبطال آسيا وعنده حماس كبير ورغبة كبيرة لقدومه للنادي الأهلي”.

وكان ريجيكامب قد وصل، مساء الاثنين، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، تمهيدًا لبدء مشوره مع الأهلي خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برباعية مقابل هدف ضد نظيره الفتح في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، ويستعد لمواجهة الرائد في الجولة الـ25، يوم الخميس المقبل.

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