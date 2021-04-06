مؤمنة يُعلق على تصريح “مهر الدوري”

المواطن - مروة نبيل

علق رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، على التصريحات التي أطلقها بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشأن “مهر الدوري”، نافيًا في الوقت ذاته رحيل حارس المرمى محمد العويس إلى النصر.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: ما هو تعليقك على جملة مهر الدوري؟ عبدالإله مؤمنة – رئيس النادي #الأهلي: الطموحات كانت كبيرة لكن تعثرنا.. العويس لن ينتقل إلى النصر وليس هناك أي مفاوضات..#قناة_SBC pic.twitter.com/Z9XBhR7icF — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 5, 2021

أول تعليق من مؤمنة على تصريحات اللاعبين:

وبشأن تقبل مؤمنة لرسالة اللاعبين، لشعور الإدارة بالتقصير، قال: بكل صدق أنا جزء من الخطأ الذي تم الفترة الأخيرة، بغض النظر على أن اللاعب لاعب والإداري إداري، ولكن من القلب اللاعبين كما تشاهد الضغوطات الواقعة عليّ وحالتي، نفس الوضع بالنسبة لهم”.

وتابع عبدالإله مؤمنة خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “وتحديدًا محمد العويس في الملعب بيحترق ويعمل، ولكن الطموح كان كبير”.

وعن انتقاله إلى صفوف النصر، علق عبدالإله مؤمنة قائلًا: “العويس لن ينتقل إلى النصر ولا يوجد أي مفاوضات مع الإدارة، وحديث لاعبي الأهلي كان عن حر خاطر وطموحات كانت كبيرة، ولم نتوفق”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الراقي: “موقف محمد العويس مختلف عن عبدالفتاح عسيري هو واحد من أبناء النادي الأهلي وعقده مستمر، وإن شاء الله يستطيع مع زملائه تعويض الجماهير الأهلاوية”.

واختتم عبدالإله مؤمنة تصريحاته بشأن محمد العويس قائلًا: “أنا التقيت معه قريب وهو يتحدث بكل شفافية، الفترة الماضية جميعنا اشتركنا في العمل، لكن الكل هدفه إرضاء الجمهور الأهلاوي”.

تصريحات صادمة للاعبي الأهلي:

وكان الثنائي عمر السومة ومحمد العويس قد خرجا بتصريحات صادمة بعد الخسارة ضد الشباب، مؤكدين أن النادي الأهلي يعيش وضعًا مأسويًّا خلال الفترة الحالية، وطالبا الجماهير بعدم الغضب من النتائج، خاصة أن اللاعبين والمدرب يقدمون أفضل ما لديهم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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