ماذا تعرف عن خدمة تصحيح الحالة الاجتماعية عبر منصة أبشر؟

المواطن - الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للخدمة المدنية، تفاصيل خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية وكيفية الاستفادة منها.

وقالت الأحوال المدنية، عبر تويتر اليوم الأحد: “إن خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب تصحيح الحالة الاجتماعية في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر أفراد”.

طريقة الاستفادة من الخدمة:

ولفتت الأحوال إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد، وبعدها يتم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات، ومتطلبات الخدمة ونسخة من سجل الأسرة، أما المستفيدون من الخدمة فهم المواطنون والمواطنات.

شارك الخبر







شارك الخبر