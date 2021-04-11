ماذا تعرف عن مرصد سدير ودوره في رصد الأهلة وهلال رمضان؟

يستعد المتراؤون في مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير لتحري رؤية هلال شهر رمضان مع غروب شمس هذا اليوم.
وعلى مدار العام يقوم خبراء مرصد سدير بتحري هلال الأشهر العربية، لكن تحري هلال رمضان وشوال وعددٍ من الشهور العربية يأخذ طابعًا خاصًا ويتم الاستعداد المبكر له.
أين يقع مرصد المجمعة؟
ويقع مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير على طريق الملك خالد، ويختص بإعداد التقارير الخاصة بظروف رصد الأهلة لكل شهر، وإعلان رؤية هلال شهر رمضان وكذلك شهر شوال.
وتم اختيار مدينة حوطة سدير لرصد وترائي الأهلة من قبل فريق علمي متخصص من أساتذة الفلك بجامعة الملك سعود قديمًا، والذين أمضوا ما يقارب من 6 أشهر، حتى أجمعوا على تحديد موقع يقع جنوب غرب مدينة حوطة سدير كأفضل موقع للترائي، ومتابعة حركة الأجرام السماوية والمجموعات النجمية.
ساعد على ذلك وقوع المدينة بأرض جبلية صخرية نادرًا ما تثيرها الرياح، وارتفاع يتراوح ما بين 780 إلى 930 مترًا عن سطح البحر، وابتعادها عن مناطق التلوث الصناعي والبيئي إلى جانب ذلك يختص المرصد بإجراء الحسابات الفلكية، والتقاويم الهجرية، واتجاه القبلة، وإمساكية رمضان وغيرها.
بيان المحكمة العليا
يذكر أن المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم (الأحد) وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.
جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا أفاد فيه أنه نظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا بتاريخ 3/8/1442 هـ حسب تقويم أم القرى من أنه لم يشهد أحد برؤية هلال شهر شعبان مساء السبت التاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ رغم ترائيه، وقد تضمنت محاضر لجان الترائي أن الجو كان مغبرًا معظم أجواء المراصد تلك الليلة، وبناءً عليه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات، اتباعًا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ، فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الاثنين الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه، وذلك بناءً على الأمر السامي بتاريخ 7/1/1433 هـ القاضي برصد أهلة الشهور في اليوم التاسع والعشرين والذي يليه.
ترائي هلال رمضان
ودعت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
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