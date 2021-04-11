ماذا تعرف عن مرصد سدير ودوره في رصد الأهلة وهلال رمضان؟

المواطن - الرياض

يستعد المتراؤون في مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير لتحري رؤية هلال شهر رمضان مع غروب شمس هذا اليوم.

وعلى مدار العام يقوم خبراء مرصد سدير بتحري هلال الأشهر العربية، لكن تحري هلال رمضان وشوال وعددٍ من الشهور العربية يأخذ طابعًا خاصًا ويتم الاستعداد المبكر له.

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