مارتينيز يستعد لمغادرة السعودية

المواطن - مروة نبيل

يستعد نجم فريق النصر، الأرجنتيني بيتي مارتينيز لمغادرة السعودية خلال الأيام المقبلة، والعودة إلى بلاده بسبب الإصابة التي يُعاني منها.

مارتينيز يُغادر إلى الأرجنتين

وأكد مصدر مسؤول في نادي النصر أن إدارة الفريق سمحت للأرجنتيني مارتينيز بالسفر إلى بلاده، مضيفًا: “سيغادر بيتي السعودية هذا الأسبوع، وذلك بعد أن ألح على الإدارة خلال الفترة الماضية”.

وأضاف خلال تصريحاته لموقع “كووورة”، اليوم الجمعة: “أخبر اللاعب الأرجنتيني إدارة الفريق أنه سيخضع لفحوصات طبية على موضع إصابته، ليحدد نوع الإصابة والطريقة المثلى للعلاج من أجل البدء في البرنامج التأهيلي”.

وكان مارتينيز قد تعرض لإصابة خلال مباراة النصر والأهلي، وأكدت الفحوصات معاناته من تمدد في الوتر الخلفي للركبة، ما تسبب في استبعاده من قائمة العالمي في دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في آسيا

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في مرحلة المجموعات بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بالتعادل بدون أهداف ضد فريق الوحدات الأردني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للمواجهة نظيره السد القطري، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية، ويطمح العالمي لمصالحة جماهيره وخطف الثلاث نقاط.

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