مارتينيز يُطمئن جماهير النصر

المواطن - محمد سمعه

قام اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب نادي النصر، بطمأنة جماهير العالمي على آخر تطورات إصابته، التي تعرض لها في مارس الماضي.

مارتينيز يُسابق الزمن للعودة

وكان النجم الأرجنتيني صاحب الـ27 عامًا تعرض للإصابة في مباراة الأهلي بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي انتهت آنذاك بفوز النصر بثنائية مقابل هدف.

ونشر مارتينيز صورة له وهو في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث يخضع حاليًا لفحوصات طبية بعد إصابته بتمدد في الركبة.

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني التحق بصفوف النصر، في صيف عام 2020، قادمًا من فريق أتالانتا يونايتد الأمريكي، مقابل 12 مليون يورو.

نجم النصر يعرض إصابته على أشهر طبيب بـ برشلونة

وكان اللاعب الأرجنتيني عرض إصابته على الطبيب رامون كوجات، المشهور بـ إجراء عمليات جراحية لأبرز نجوم كرة القدم في القارة الأوروبية.

ونجح اللاعب الأرجنتيني في إحراز 3 أهداف، وتقديم 5 تمريرات حاسمة في 20 مباراة خاضها مع النصر بالموسم الحالي.

يذكر أن النصر يستعد غدًا الثلاثاء لمواجهة نادي فولاد الإيراني في الجولة الثالثة بـ دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

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