ماكرون يصل إلى تشاد لحضور جنازة ديبي

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، إلى تشاد حيث سيحضر في اليوم التالي جنازة الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو.
طائرة ماكرون:
وحطّت طائرة ماكرون على مدرج قاعدة نجامينا العسكرية، وواكبته إلى السفارة الفرنسية مدرّعات تتبع القوة الفرنسية المناهضة للإرهابيين في منطقة الساحل الإفريقي وفقًا لما ذكرته وكالات.
دعم الرئيس ديبي:
وتتمركز قيادة القوة الفرنسية في العاصمة التشادية، والتي طالما دعمت الرئيس ديبي في وجه المتمردين.
التوتر في تشاد:
وارتفع منسوب التوتر في تشاد بمقتل رئيسها إدريس ديبي في تطورات تنذر بتصعيد محتمل يثير قلق ومخاوف دول الجوار.
مخاوف دول الجوار:
والأزمة التشادية تفاقم مخاوف جوار ملتهب، وهو ما أعرب عنه قادة كل من ليبيا والسودان والنيجر، الخميس، في بيان مشترك.
تطورات الأحداث:
وأكد قادة الدول الثلاث أنهم يتابعون باهتمام بالغ تطورات الأحداث هناك، مشيدين بالدور الهام للرئيس الراحل ديبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومساهمته في مكافحة الجماعات الإرهابية.
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