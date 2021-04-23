ماكرون يصل إلى تشاد لحضور جنازة ديبي

المواطن - متابعة

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، إلى تشاد حيث سيحضر في اليوم التالي جنازة الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو.

طائرة ماكرون:

وحطّت طائرة ماكرون على مدرج قاعدة نجامينا العسكرية، وواكبته إلى السفارة الفرنسية مدرّعات تتبع القوة الفرنسية المناهضة للإرهابيين في منطقة الساحل الإفريقي وفقًا لما ذكرته وكالات.

دعم الرئيس ديبي:

وتتمركز قيادة القوة الفرنسية في العاصمة التشادية، والتي طالما دعمت الرئيس ديبي في وجه المتمردين.

التوتر في تشاد:

وارتفع منسوب التوتر في تشاد بمقتل رئيسها إدريس ديبي في تطورات تنذر بتصعيد محتمل يثير قلق ومخاوف دول الجوار.

مخاوف دول الجوار:

والأزمة التشادية تفاقم مخاوف جوار ملتهب، وهو ما أعرب عنه قادة كل من ليبيا والسودان والنيجر، الخميس، في بيان مشترك.

تطورات الأحداث:

وأكد قادة الدول الثلاث أنهم يتابعون باهتمام بالغ تطورات الأحداث هناك، مشيدين بالدور الهام للرئيس الراحل ديبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومساهمته في مكافحة الجماعات الإرهابية.

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