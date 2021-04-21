مالك ليفربول يعتذر للجماهير

المواطن - مروة نبيل

تقدم مالك نادي ليفربول الرئيسي، جون هنري باعتذار إلى الجماهير والمدير الفني يورجن كلوب، بسبب أزمة الإعلان عن المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

John W Henry's message to Liverpool supporters. pic.twitter.com/pHW3RbOcKu — Liverpool FC (@LFC) April 21, 2021

مالك نادي ليفربول يعتذر

ونشر حساب ليفربول الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمالك النادي، جون هنري، اليوم الأربعاء، وهو يعتذر بسبب حالة الارتباك التي حدثت مؤخرًا نظير الإعلان عن المشاركة في المسابقة الجديدة.

وقال جون هنري: “أنا آسف، وأنا وحدي المسؤول عن هذه الأجواء السلبية غير الضرورية في اليومين الأخيرين.. هذا شيء لن أنساه، وهذا يظهر القوة التي تمتلكها الجماهير اليوم، وستستمر في امتلاكها عن حق”.

انسحاب الأندية من دوري السوبر الأوروبي

وشهدت الساعات الماضية إعلان الأندية الإنجليزية لانسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي رسميًا، ما دفع المسؤولين للإعلان عن تجميد المشروع حاليًا حتى يتم تشكيله مرة أخرى، قبل أن يعلن أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان اليوم الانسحاب.

وتسعى الأندية الأوروبية بالتعاون مع بعضها البعض لتأسيس بطولة واحدة تضم كافة الأندية الكبرى دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” مع إمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة من وراء هذا الأمر.

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