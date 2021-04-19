مانو: طريقتان أمام النصر للفوز

المواطن - محمد سمعه

كشف البرازيلي مانو مينيز المدير الفني لنادي النصر عن طريقتين سيعتمد عليهما وذلك من أجل الفوز على فريق فولاد الإيراني في دوري أبطال آسيا.

توقيت مباراة النصر وفولاد

ويستعد العالمي لمواجهة فريق فولاد خوزستان غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على ملعب “مرسول بارك” في الجولة الثالثة بـ دور المجموعات.

وقال مانو في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: “فريقي جاهز تمامًا لمُباراة الغد، وهدفنا تحقيق الانتصار فقط”.

وتابع مدرب النصر: “في المُباريات أجُهز طريقتين تحسبًا لأي ظرف أثناء اللقاءات على المستوى التكتيكي”.

وحول إصابة 5 من لاعبي العالمي بفيروس كورونا قال مانو: “إصابات الفيروس خطرة ولكن علينا إيجاد طُرق أخرى لتجاوز الأزمة، وقلقي هو الأثر النفسي لدى اللاعبين”.

9 أفراد من العالمي يُصابون بـ كورونا

وتلقى جمهور العالمي، أخبارًا صادمة، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 9 من أفراد الفريق الكروي الأول بـ فيروس كورونا، من بينهم 5 لاعبين.

الغيابات الـ5 للاعبين فراس البريكان، عبدالرحمن العبيد، الحارس برادلي جونز، أسامة الخلف، عبدالعزيز العلاوي، ستُربك حسابات المدرب البرازيلي مانو مينيز، وذلك من أجل اختيار التشكيلة الأنسب للقاء.

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