مانو مينيز: النصر تأهل برأس مرفوعة

المواطن - محمد سمعه

أعرب المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، عن سعادته وذلك بعد التأهل متصدرًا مجموعته الرابعة إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتحدث مينيز بعد المباراة قائلًا: ” نبارك للجميع التأهل للدور التالي، والجدول جعلنا أمام خصم قوي، مثل فريق السد في المباراة الأخيرة، وكنا في قمة إرهاقنا، ونجحنا بالتعامل مع الأمر”.

مينيز يُشيد بنجوم العالمي

وأضاف مدرب أصفر العاصمة: “هذا التأهل، سيجعلنا نعمل بالفترة القادمة، بشكل أكبر، والمباريات تختلف من فريق لـ آخر أحيانًا تأتي ظروف، لا تستطيع معها استرجاع كامل لياقة لاعبيك وجاهزيتهم، لاعبونا جاهزون ذهنيًا للمباراة، مثل هذه المباريات تكون فنية، ولدينا أفضل اللاعبين فنيًا”.

أول قرار من مدرب النصر بعد التأهل

وواصل مدرب النصر قائلًا: “سنحصل على راحة لمدة يومين، بعد تعب وتضحية كبيرة، ومواجهات صعبة متتالية، ثم سنعود من جديد للعمل والتركيز في المباريات المتبقية في الدوري”.

يذكر أن أصفر العاصمة، قد يواجه نادي الهلال في سبتمبر المقبل في دور الـ16 ببطولة دوري الأبطال الآسيوي.

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