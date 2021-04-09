مانو مينيز مدربًا جديدًا لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن التعاقد مع البرازيلي مانو مينيز لتدريب الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي للعالمي أن المدرب الجديد سيصل إلى الرياض خلال 48 ساعة هو وجهازه المعاون لتدريب الفريق الكروي الأول.

مسيرة مدرب النصر الجديد:

وقد سبق لـ مينيز تدريب المنتخب البرازيلي وأندية كورينثيانز وفلامنجو وبالميراس وكروزيرو وحقق معهم عددًا من البطولات.

ضمك يُباغت العالمي:

يذكر أن النصر كان خسر اليوم الجمعة من فريق ضمك بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتجمد رصيد أصفر العاصمة عند 36 نقطة، وذلك بعد خسارته من نادي ضمك، كما ودع أصفر العاصمة يوم الأحد الماضي بطولة كأس الملك بالخسارة أمام الفيصلي بهدف دون مقابل.

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