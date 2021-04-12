مانو يصل السعودية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر قبل قليل عن وصول المدرب البرازيلي مانو مينيز إلى السعودية، وذلك استعدادًا لتولي مهمة تدريب الفريق الكروي الأول بـ العالمي خلال الفترة المقبلة.

مانو مينيز يأتي خليفة لـ هورفات

وكان النصر أعلن يوم الجمعة الماضية، عن تولى مينيز تدريب النصر بعد الخسارة من ضمك بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة Central da Bola البرازيلية: إن المدرب الجديد للعالمي يرغب في ضم كل من زي رافائيل وروسي لاعبي بالميراس وباهيا البرازيليين، خاصة أن مينيز يُفضل ضم روسي لتدعيم خط هجوم أصفر العاصمة.

ويتواجد في النصر حاليًّا لاعبان برازيليان، وهما مايكون ولاعب خط الوسط بيتروس.

موعد أول مباراة لـ مدرب النصر الجديد

يذكر أن مانو مينيز سيخوض أول مباراة له مع العالمي رسميًا يوم السبت المقبل ضد السد القطري بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الكرواتي هورفات تولى تدريب النصر بشكل مؤقت لمدة 4 أشهر بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا في ديسمبر الماضي.

وحقق هورفات مع نادي النصر، لقب السوبر السعودي في يناير الماضي على حساب نادي الهلال بثلاثية دون مقابل.

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