مبادرة مظلتك بين يديك في المسجد الحرام ضمن الإجراءات الاحترازية

المواطن - الرياض

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية وضمن حملتها (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) في موسمها الخامس مبادرة: (مظلتك بين يديك)، وذلك لتوزيع مظلات على المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام في عدة مواقع، لتسهّل لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي أن الحملة تقوم ضمن الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية، والتباعد الجسدي، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

تعزيز روح التكافل والمودة

وبين مساعد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية محمد مشهور المنعمي أن هذه المبادرات تعزز روح التكافل والمودة والإخاء التي تحث عليها الشريعة الإسلامية، ويؤكد عليها ولاة الأمر- حفظهم الله-.

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