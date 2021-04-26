مباراة فياريال ضد برشلونة تمنح روبرتو رقمًا مميزًا

المواطن - مروة نبيل

حقق نجم الفريق الكتالوني، سيرجي روبرتو رقمًا مميزًا بعد مشاركته في مباراة فياريال ضد برشلونة بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

سيرجي روبرتو يحقق رقمًا مميزًا

وتواجد روبرتو على مقاعد البدلاء في مباراة فياريال ضد برشلونة قبل أن يُشارك مع بداية أحداث الشوط الثاني بدلًا من الأمريكي سيرجينو دست، ليصل إلى مباراته رقم 300 بقميص الفريق الكتالوني في جميع البطولات.

وشارك روبرتو في 195 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، 46 مواجهة في كأس ملك إسبانيا، 5 لقاءات في كأس السوبر الإسباني، 51 مباراة في دوري أبطال أوروبا، لقاء في كأس السوبر الأوروبي، ومواجهتين في كأس العالم للأندية.

وبدأ سيرجي روبرتو في تمثيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للمرة الأولى في سن الـ18 عامًا، وكان ذلك في العاشر من نوفمبر عام 2010، حينما كان يقود البارشا المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا.

فياريال ضد برشلونة

ولعب فياريال ضد برشلونة بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق الفريق الكتالوني لفوز هام بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة فياريال ضد برشلونة، رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما تجمد رصيد “الغواصات الصفراء” عند 49 نقطة ليحتل المركز السابع.

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