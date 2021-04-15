مباراة واحدة في افتتاح الجولة الـ26 بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم الخميس مباراة واحدة فقط بـ الجولة الـ26 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بين فريقي أبها والعين.

موعد مباراة أبها والعين:

وستنطلق مباراة أبها والعين في تمام الساعة العاشرة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

وكان أبها لعب في الجولة الـ25 ضد فريق الوحدة يوم 15 مارس الماضي، وفاز أبها برباعية لهدف، أما فريق العين فسقط بفخ الخسارة ضد نادي التعاون بثلاثية دون رد، وذلك في مباراة أُقيمت يوم الجمعة الماضية بالجولة الـ25.

ترتيب الفريقين بـ دوري محمد بن سلمان:

ويحتل نادي أبها المرتبة الـ11 في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 31 نقطة، أما نادي العين فيتواجد بالمركز السادس عشر والأخير برصيد 20 نقطة.

وسوف تُستكمل مباريات الجولة الـ26 يومي الجمعة والسبت، حيث يلعب القادسية والرائد والاتحاد والباطن غدًا الجمعة، وبعد غد يلعب الفتح مع ضمك والاتفاق مع الوحدة.

وتم تأجيل مباريات الأهلي والهلال والنصر بالجولة الـ26 لتُقام في مطلع مايو بسبب المشاركة الآسيوية للثلاثي.

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