مباراتان السبت بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم السبت مباراتين ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

توقيت مباراتي السبت بـ دوري محمد بن سلمان

وسيكون اللقاء الأول بين فريقي الفتح وضمك وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ9:35 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الوحدة والاتفاق، وستكون في تمام الساعة العاشرة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

نتائج مباريات الجولة الـ26 حتى الآن

وكانت مباريات الجولة الـ26 من دوري المحترفين، انطلقت أول أمس الخميس بـ مباراة العين وأبها، وفاز نادي أبها بهدف دون رد سجله اللاعب السويدي كارلوس ستراندبيرج.

أما أمس الجمعة فأُقيمت مباراتان بـ الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز الرائد على القادسية بهدف دون رد، بينما تعادل الاتحاد ونادي الباطن بدون أهداف.

وقبل مباراة الفتح وضمك، يتواجد الفتح بالمركز الحادي عشر، برصيد 34 نقطة، أما نادي ضمك فيتواجد بالمركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة، أما نادي الوحدة فيتواجد بالمركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، والاتفاق ثامنًا برصيد 35 نقطة.

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