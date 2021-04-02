متحدث البنتاغون : ندعم السعودية للدفاع عن أراضيها ضد التهديدات الحوثية

المواطن - واس

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية – البنتاغون – جون كيربي، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لـ السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواجهة التهديدات الحوثية.

الحل السياسي في اليمن

ودعا كيربي في مؤتمر صحفي اليوم ميليشيا الحوثي إلى وقف هجماتها على السعودية والعمل على تحقيق حل سياسي.

وعن التهديدات الإيرانية، أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك أن إيران لا تزال تشكل تهديداً لجيرانها ومصالح الأمن القومي الأمريكي بالمنطقة.

دعم إيران للإرهاب

وأضاف أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية لايزال موجوداً، مؤكدا أن دعم إيران المستمر للجماعات الإرهابية في المنطقة يمثّل مشكلة، وقد تسارع من نواحٍ كثيرة، مما يهدد المصالح الأمريكية، ومصالح حلفائها في المنطقة.

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