متحدث الصحة لـ”المواطن”: التسريع في أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا بسبب محدودية التوريد

المواطن - محمد الغبيشي - الرياض

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على ضرورة أخذ اللقاح لفيروس كورونا على نطاق واسع وبصورة سريعة وذلك للحماية المجتمعية من الفيروس.

الجرعة الأولى:

ورد العبدالعالي على سؤال “المواطن” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بشأن هدف التسريع وإعطاء الجرعة الأولى لعدد كبير من المستفيدين وتأجيل الجرعة الثانية إلى وقت آخر، ومدى علاقة ذلك بالازدياد الملحوظ في أعداد الإصابات.

وقال متحدث الصحة إن قضية التوسع في إعطاء الجرعة الأولى أهم الأمور التي نؤكد عليها مجدداً، لوجود التحديات العالمية والمحدودية العالمية في التوريدات المتعلقة باللقاحات على المستوى العالمي.

الصحة العامة:

وتابع أن الأمر الآخر هو المسابقة في الوصول إلى الحماية للصحة العامة وحماية أفراد المجتمع من خلال الوصول إلى الأمان المجتمعي لتغطية أكبر عدد ممكن وبأسرع وقت ممكن لأفراد المجتمع باللقاحات ولو بجرعة واحدة كحد أدنى.

واختتم متحدث الصحة بقوله إن قضية الارتفاع في أعداد الإصابات والحد منها لا يأتي باللقاحات، بل بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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