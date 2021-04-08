متحدث الموارد البشرية يوضح مزايا توطين منافذ بيع المطاعم والمقاهي

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، عن مزايا القرارات التي صدرت أمس الأربعاء بقصر العمل في المجمعات التجارية على المواطنين ورفع نسب التوطين في المطاعم والمقاهي والتموينات المركزية.

فيديو | الموارد البشرية لـ #الإخبارية: توطين منافذ البيع في المطاعم والمقاهي سيسهم في معالجة التستر التجاري وسيعطي فرصة أكبر لاكتساب الخبرة للداخلين إليها pic.twitter.com/GypmnyPNeH — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 7, 2021

نظام العمل المرن

وقال الهزاني في مداخلة لقناة “الإخبارية”، إن تلك القرارات ستسهم في إتاحة نظام العمل المرن للباحثين عن وظيفة لا سيما الطلاب لإدخالهم سوق العمل مبكراً، وكذلك للباحثين عن فرص لزيادة تحسين دخلهم.

معالجة التستر التجاري

وأضاف أن تلك القرارات ستساعد على معالجة ظاهرة التستر التجاري وإعطاء فرصة أكبر للمواطنين لاكتساب الخبرات وتولّي مناصب قيادية في المستقبل، أو إنشاء مشاريعهم الخاصة.

وأشار إلى أن القرار سيبدأ تنفيذه على عدة مراحل بدءاً من تاريخ 25/ 12/ 1442 هـ، وستكون هناك فرق تفتيشية بشكل دوري على المنشآت للتأكد من التزامها بنسب التوطين، مؤكداً أن الوزارة شهدت التزاماً بقرارات التوطين السابقة من معظم المنشآت.

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