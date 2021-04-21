متمردو تشاد يرفضون الفترة الانتقالية بقيادة نجل الرئيس

المواطن - متابعة

أعلنت جماعة جبهة التغيير والوفاق المتمردة في تشاد، التي قتلت الرئيس إدريس ديبي في اشتباك معها، عن رفضها للفترة الانتقالية في البلاد بقيادة نجل ديبي.

تشاد ليست مملكة:

ووفقًا لـ رويترز فإن الجماعة قالت في بيان لها بأن تشاد ليست مملكة، ولا يمكن توريث السلطة ضمن العائلة في بلادنا، معلنةً عزمها التقدم نحو العاصمة التشادية نجامينا.

مقتل الرئيس التشادي:

وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي توفي الثلاثاء 20 إبريل متأثرًا بالجروح التي أصيب بها في اشتباك مع المتمردين، وذلك بعد أيام من فوزه في انتخابات رئاسية بولاية سادسة على التوالي.

حظر التجول:

وفي أعقاب مقتل الرئيس أعلن الجيش التشادي فرض حظر التجول اعتبارًا من السادسة مساء بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة صباحًا، فيما تم إغلاق الحدود البرية والمجال الجوي حتى إشعار آخر، وتم إعلان الحداد في البلاد لمدة 14 يومًا.

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