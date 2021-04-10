متى تظهر الحالة محصن لمتلقي جرعتي لقاح كورونا؟

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، أن الحالة الصحية لمتلقي جرعتي لقاح كورونا تظهر “محصن”، في تطبيق توكلنا، خلال 24 ساعة من تلقي الجرعة الثانية.

جاء ذلك في رد من وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر، على تساؤل مستفيد، قال فيه: أتممت كافة الجرعات وظهرت جميعها في تطبيق صحتي، متى أصبح محصنًا؟

أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية:

وأكدت وزارة الصحة أن الحالات النشطة والحرجة لفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت وزارة الصحة، الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها لاحقًا حتى يتم تغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى.

مواعيد الجرعة الثانية:

وأوضحت أن جميع المواعيد القائمة للجرعة الثانية أُرجئت ابتداءً من يوم الأحد 29/ 8/ 1442هـ الموافق 11 إبريل 2021، وسيتم الإعلان لاحقًا عن استئناف إعطاء الجرعة الثانية.

ونوهت الصحة إلى أن الإعلان جاء بسبب شح وتعثر الإمدادات الدولية من اللقاحات؛ بسبب مواجهة الشركات المصنعة لتحديات في الوفاء بكميات التوريد المتعاقد عليها، وحرصًا على تغطية أكبر عدد من السكان بالجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 خاصة الفئات عالية الخطورة؛ لما في ذلك من أثر في خفض الحالات الشديدة وحماية الصحة العامة. ولتعظيم الفائدة من الجرعة الثانية لما تقوم به الشركات الصانعة للقاحات من أبحاث لتضمين الأنماط المتحورة من الفيروس في لقاحاتها.

دعوة للتسجيل لأخذ اللقاح:

ودعت الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى المسارعة للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي، خصوصًا الأشخاص الأكثر عرضة لخطر تداعيات الفيروس.

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