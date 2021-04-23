محتوى تعليمي وشرعي عبر شاشات المسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

أعدت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام، ممثلةً في وحدة المحتوى والمعلومات، المحتوى المناسب للنشر من ناحية المضمون والوقت، ثم تقوم بتدقيقه ومراجعته، وتصميمه على معايير معينة، ثم إرساله إلى وحدة الشاشات، لتقوم بنشره.

محتويات:

وتعمل الوحدة على المحتويات التي تأتي من خارج وحدة المحتوى، وتدقيقها ومراجعتها، والنظر في مناسبتها للعرض وترسل إلى وحدة الشاشات ليقوموا بالنشر بعد الموافقة عليها.

ويعمل في إدارة المحتوى فريق من الكفاءات الوطنية المؤهلة، الحريصة على تجديد المحتوى بما يتواكب مع متغيرات الجوانب الصحية والإرشادية، وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة قاصدي المسجد الحرام.

جوانب شرعية:

وتسعى وحدة المحتوى والمعلومات إلى نشر الجوانب الشرعية، للإسهام في تعليم الزائرين بوجبات العمرة، ومحظورات الإحرام، وحرمة بيت الله الحرام، والتذكير بالقيم التي نصّت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية، حيث تسعى الوحدة في كل موسم إلى نشر ما يناسب من أحكام وعبادات، إضافة إلى العبارات الترحيبية بالزوّار، وتهنئتهم بقدومهم إلى بيت الله الحرام، وإيضاح دور الرئاسة في تقديم الخدمات لهم، وإبراز الأرقام الهاتفية الخاصة باستقبال استفساراتهم ومتطلباتهم.

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