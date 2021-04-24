محمد الشمالي ومنقذه من حادث سير..معروف لم ُينسى منذ 10 سنوات

المواطن - متابعة

استعرض برنامج الناس للناس الذي يقدمه محمد النحيت على قناة السعودية، قصة حصلت منذ 10 سنوات مع محمد الشمالي-مرشد تعليمي- الذي تعرض لحادث سير برفقة ابنته وأخيه، إلا أنه وجد حينها شخصا كان بمثابة بلسم الشفاء لجروحه.

معروف لم ينسى:

وسرد الشمالي قصة المعروف الذي لا ينساه لأبي نايف -سعود العنزي- الذي تصادف وجوده في مكان الحادث، حيث عمل على التخفيف عنه ومساعدته وإبعاده عن تفاصيل الحادث،كما أنه كان حلقة الوصل بينه وبين عائلته حتى عودته للمنزل.

لا معرفة مسبقة بينهما:

وأكد محمد الشمالي أن معروف سعود العنزي ووقوفه إلى جانبه لا يمكن أن ينساه مدى الحياة، لأنه كان بلسماً لجروحه وساهم بشكل كبير على التخفيف عنه بعد وقوع الحادث رغم أنه لا توجد معرفة مسبقة بينهما.

خدمة إنسانية:

من ناحيته قال العنزي أن ما قام به يعتبر خدمة إنسانية وأي شخص آخر لو كان بمكانه سيفعل نفس الشيء ويساعد من تعرضوا لحادث ويخفف عنهم.

اللقاء بعد 10 سنوات:

وبعد عشر سنوات على الحادث التقى الشمالي والعنزي عبر برنامج الناس للناس، الذي يهتم بنشر ثقافة الشكر والامتنان، حيث قدم الشمالي هدية لأبي نايف ليعبر له عن تقديره على المعروف الذي لا يمكن أن ينساه.



الناس للناس:

يشار إلى أن برنامج الناس للناس لاقى نجاحًا لافتًا خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، وهو يهدف إلى نشر ثقافة الشكر والامتنان في المجتمع.



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