محمد الشهري يعود في رمضان عبر هذي السعودية

المواطن - متابعة

عاد الإعلامي محمد الشهري ليطل على جمهوره بعد غياب استمر 3 أعوام وذلك عبر شاشة روتانا خليجية، حيث قدم أولى حلقات برنامجه الرمضاني هذي السعودية.

مواضيع متنوعة:

ويتناول البرنامج الجديد الذي يقدمه الشهري بمشاركة الإعلامية داليا الحربي على مدار 15 حلقة، العديد من المواضيع المهمة في المجتمع السعودي، مع استضافة مختصين ونقاد ومشاهير في كل حلقة.

الحلقة الأولى:

واستضاف الشهري في الحلقة الأولى كلاًّ من الفنان عايض والناقد الفني عبدالرحمن الناصر، والطفلة مسك العنزي، حيث ناقشت الحلقة ظاهرة الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والعوامل التي تساعد الشخص ليكون مشهوراً عبر الفضاء الإلكتروني.

صُنع في السعودية:

وفي فقرة صنع في السعودية التي يتميز بها البرنامج، تناولت الحلقة الأولى قرار هيئة الترفية التي أعلنت في وقت سابق عبر رئيسها تركي آل الشيخ عن أرشفة أعمال فنان العرب محمد عبده بتقنية الهولوجرام، وبذلك يكون أبو نورة أول فنان في العالم يتم أرشفة أعماله عبر هذه التقنية.

محمد عبده:

وأكد محمد الشهري أن الفنان محمد عبده صوت سعودي أصيل يستحق كل التقدير، وأرشفة أعماله الفنية ما هي إلا زيادة لشهرته المستحقة لتدوم لأجيال وأجيال.

أحلى رحلة:

يشار إلى أن آخر برنامج قدمه الشهري كان «أحلى رحلة» على القناة الأولى السعودية عام 2017.

حروف وألوف:

وارتبط اسم محمد الشهري بشهر رمضان المبارك من خلال برنامج “حروف وألوف” الذي قدمه منذ انطلاقه عام 2005 عبر قناة mbc التي غادرها في 2016 بعد 11 عاماً من العمل فيها.

شارك الخبر







شارك الخبر