محمد بن سلمان: الأرقام تتحقق بشكل جيد في جميع القطاعات رغم الجائحة

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنه رغم جائحة كورونا إلا أن الأرقام تتحقق بشكل جيد في جميع القطاعات.
معايير اختيار فريق سمو #ولي_العهد أهمها الشغف، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أبرز مثال.#محمد_بن_سلمان_على_السعودية#لقاء_ولي_العهد pic.twitter.com/l6iOzbz33e
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 27, 2021
البطالة والإسكان:
وأضاف ولي العهد خلال حواره إلى الإعلامي عبدالله المديفر أنه قبل جائحة كورونا كانت المملكة من أفضل دول العالم في نسب البطالة، متابعًا أنه تم وضع سياسيات وإستراتيجيات متوافقة مع كفاءة كل جهة.
وكشف ولي العهد أن نسب الإسكان تماشيًا مع رؤية 2030 وصلت إلى أكثر من 60%.
واستكمل الأمير محمد بن سلمان أن الهدف من صندوق الاستثمارات العامة جعله رافدًا ماليًّا مستقبليًّا للمملكة، مضيفًا أن الصندوق في 2020 أنفق 90 مليار ريال في استثمارات جديدة في المملكة.
وأردف: أن معايير اختيار فريقه أهمها الشغف، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أبرز مثال، حيث إن التغيرات أتت للتغلب على الروتين الذي كان يطغى في 2015.
قنوات ناقلة للحوار:
ويُنقل اللقاء على العديد من القنوات منها قناة الإخبارية، وقناة العربية، وقناة MBC، وروتانا خليجية، وشبكة المجد، وقناة الرسالة، وقناة LBC.
وتحظى لقاءات ولي العهد الإعلامية باهتمام كبير على المستويين الداخلي والخارجي، حيث اعتاد الشعب منه على المصارحة والمكاشفة والشفافية.
شارك الخبر
تعليق واحد
غير معروف
سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود يوضح للمواطنين في المملكة العربية السعودية وبلغة الأرقام التي لا يمكن أن تكون مغلوطة وختم حديثه بأنه يعتمد بعد الله على المواطن السعودي في تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية ويختم المذيع وعلى لسان سيدي ولي العهد الأمين بأن دستورنا القرآن الكريم اللهم إجعلنا من أهل القرآن الكريم والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين