محمد بن سلمان: الأرقام تتحقق بشكل جيد في جميع القطاعات رغم الجائحة

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنه رغم جائحة كورونا إلا أن الأرقام تتحقق بشكل جيد في جميع القطاعات.

البطالة والإسكان:

وأضاف ولي العهد خلال حواره إلى الإعلامي عبدالله المديفر أنه قبل جائحة كورونا كانت المملكة من أفضل دول العالم في نسب البطالة، متابعًا أنه تم وضع سياسيات وإستراتيجيات متوافقة مع كفاءة كل جهة.

وكشف ولي العهد أن نسب الإسكان تماشيًا مع رؤية 2030 وصلت إلى أكثر من 60%.

واستكمل الأمير محمد بن سلمان أن الهدف من صندوق الاستثمارات العامة جعله رافدًا ماليًّا مستقبليًّا للمملكة، مضيفًا أن الصندوق في 2020 أنفق 90 مليار ريال في استثمارات جديدة في المملكة.

وأردف: أن معايير اختيار فريقه أهمها الشغف، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أبرز مثال، حيث إن التغيرات أتت للتغلب على الروتين الذي كان يطغى في 2015.

قنوات ناقلة للحوار:

ويُنقل اللقاء على العديد من القنوات منها قناة الإخبارية، وقناة العربية، وقناة MBC، وروتانا خليجية، وشبكة المجد، وقناة الرسالة، وقناة LBC.

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