محمد بن سلمان يراهن على المواطن .. أعظم ما تملكه السعودية

المواطن - سعد البحيري - الرياض

“مصلحتي أن يكون الوطن عزيزًا وينمو، ومصلحتي أن يكون المواطن السعودي راضيًا كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله.. لكن دوري أيضًا وواجبي أن أبني له مستقبلًا طويل الأمد مستمرًا في النمو ” بهذه الكلمات أعاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التأكيد على أن المواطن السعودي هو محور عملية التنمية المستدامة، وهو هدفها ووسيلتها في نفس الوقت، وهو ما تعكسه كل البرامج والمبادرات التي تضمنتها رؤية 2030.

زيادة دخل المواطن وتعزيز النمو

وخلال حديث المكاشفة والمصارحة يوم الثلاثاء 15 رمضان 1442 هـ، الموافق 27/4/2021 أكد ولي العهد أن الدولة لديها أولويات أولها أن يكون هناك مالية مستقرة وقوية تستطيع أن تستمر لتوفر التنمية المستدامة في المستقبل، مشيرًا إلى أنه يرفض استنزاف موارد الدولة لتقديم حلول مؤقتة لمشاكل اقتصادية معقدة كالبطالة وزيادة الضرائب وغيرها.

رهان محمد بن سلمان على المواطن

وأوضح ولي العهد أن المواطن السعودي أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح، وأنه بدون المواطن لا نستطيع أن نحقق أي شيء من الذي حققناه.

وتابع ولي العهد: “إذا كان المواطن غير مقتنع بالذي نعمل فيه، وإذا هو ليس جاهزًا لتحمل المصاعب والتحديات، وإذا لم يكن مستعدًا لأن يكون جزءًا من هذا العمل سواءً كان موظفًا حكوميًا أو وزيرًا أو رجل أعمال أو موظفًا في القطاع الخاص أو أي مواطن في أي عمل يعمل فيه فإنه بلا شك كل الذي نقوله فقط حبر على ورق”.

الانتقال من تقدم إلى تقدم

وختم ولي العهد حديثه بالتأكيد على ما حققته المملكة من منجزات خلال السنوات الماضية وما يتوقعه من إنجازات تنموية في السنوات الخمس المقبلة.

وقال ولي العهد : “المملكة حققت إنجازات كبيرة جدًا في الأربع السنوات الماضية، وسنحقق أكثر إلى عام 2025، وإن شاء الله من ازدهار إلى ازدهار”.

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