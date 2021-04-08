محمد عبدالجواد: الرائد يواجه نفسه !

المواطن - محمد سمعه

أعرب محمد عبدالجواد نجم الأهلي السابق عن عدم رضاه على أداء الراقي ضد الرائد، وذلك بعد خروجه من الشوط الأول مهزومًا بثلاثية دون رد.

الرائد كان سيخرج متفوقًا بخماسية

وقال عبدالجواد متحدثًا للقناة الرياضية السعودية: ” كان من المفترض أن يخرج الفريق الريداوي متقدمًا بخماسية، أقل شيء، والفريق الريداوي يُلاعب نفسه، الأهلي لم يحضر”.

وأضاف عبدالجواد: ” الله يعلم ما بداخلي بسبب ما يحدث للأهلي ولكنني كمحلل رياضي، جميع الأندية عندي سواء”.

هوية الأهلي مفقودة

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الرائد تمكن من إحراز الهدفين الثاني والثالث في شباك الأهلي خلال 3 دقائق، وذلك خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل كريم البركاوي أول وثاني الأهداف من ركلتي جزاء بالدقيقة الـ24، ثم عاد اللاعب أرنود جوم وأضاف الثالث لـ رائد التحدي بالدقيقة الـ27 من ضربة رأسية.

جدير بالذكر أن الأهلي كان خسر 5 مباريات متتالية في دوري المحترفين، قبل مواجهة الرائد اليوم، ويبدو أن الراقي سيكون في طريقه لتلقي الخسارة السادسة تواليًا.

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