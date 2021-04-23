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محمد كنو ينفرد برقم مميز
في أبطال آسيا 2021

محمد كنو ينفرد برقم مميز

2021/04/23
الساعة 4:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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محمد كنو ينفرد برقم مميز كنو - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

يُقدم محمد كنو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.

محمد كنو يتألق

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى أن محمد كنو لمس الكرة 142 مرة خلال مباراة فريقه الهلال ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا حتى الآن.

وتألق كنو بشكل لافت خلال مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي، والتي حسمها الزعيم لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

محمد كنو
كنو – المصدر @Alhilal_FC

الهلال في دوري أبطال آسيا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما يملك استقلال دوشنبه الطاجيكي 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC


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