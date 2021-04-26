محمد هاني أكثر ضيوف رامز عقله طار ثباتًا

المواطن - الرياض

أثبت لاعب كرة القدم في النادي الأهلي المصري، محمد هاني أنه أكثر ضيوف برنامج رامز عقله طار ثباتًا ويقظة حيث تمكن من الثبات لفترة طويلة فوق ظهر الثور قبل أن يسقط على الأرض أما في جولة الرماية فكاد يكشف أمر رامز الذي يقف خلفه ويسدد له الطلقات.

محمد هاني في رامز عقله طار

وكان هاني حل ضيفًا على برنامج المقالب الرمضاني الذي يقدمه رامز جلال على MBC1 يوم 14 رمضان لكنه أبدى ثباتًا انفعاليًا كبيرًا حتى بعد دخوله لعبة الرعب وقفزه في الماء.

ولم تكن قفزة هاني مثالية لكنه وجد نفسه مضطرًا إلى أن يقفز بعدما أجبره رامز على مغادرة اللعبة بحجة إنقاذه من الموت المحقق.

معلومات عن محمد هاني

يذكر أن محمد هاني جمال الدمرداش يلعب حاليًا كظهير أيمن للنادي الأهلي، وقد بدأ مسيرته مع الأهلي عندما مثل الفريق الأول للمرة الأولى وهو في سن الـ18 من عمره.

واستطاع اللاعب الواعد أن يثبت أقدامه في مركز الظهير الأيمن لينضم لصفوف المنتخب المصري الأول عام 2016، وساهم في إضافة درع الدوري العام لخزينة النادي الأهلي في 2016–2017.

يذكر أن برنامج رامز عقله طار يأتي هذا العام برعاية هيئة الترفيه السعودية ويتم التصوير في الرياض.

ومن بين الأسماء التي سيتم استضافتها في برنامج رامز عقله طار كل من، سمية الخشاب، الفنان أحمد سعد، الفنانة ويزو، ريهام حجاج، ملك قورة، وضمن القائمة أيضًا عدد من لاعبي كرة القدم المصريين وهم محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي، مروان محسن لاعب الأهلي، فرجاني ساسي لاعب الزمالك، أشرف بن شرقي لاعب الزمالك.

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