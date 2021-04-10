مدافع الاتحاد: هدفي مقصود بالمعيوف

المواطن - محمد سمعه

أكد سعود عبدالحميد، مدافع نادي الاتحاد، على أن هدفه في شباك الحارس عبدالله المعيوف حارس الهلال كان مقصودًا.

وكان سعود عبدالحميد سجل هدفًا جميلًا في شباك الهلال بالدقيقة الـ45 من عمر الشوط الأول.

وقال سعود عبدالحميد في تصريحات للقناة الرياضية السعودية: “هدفي كان مقصودًا في شباك المعيوف؛ لأنني وجدت مساحة خالية في المرمى، سمحت لي بالتسديد”.

الاتحاد ينافس بقوة على اللقب:

وواصل نجم الاتحاد قائلًا: “الحمد لله على الفوز، كنا نحتاجه لنصعد أكثر في سلم الدوري وننافس على اللقب، ووفقنا في ذلك”.

وتابع عبدالحميد: “جميعنا فريق واحد، سواء من يشارك أو يغادر الملعب، ونجحنا في تدارك الأمر بعد إصابة عمر هوساوي”.

يذكر أن العميد رفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث بـ جدول الترتيب بعد الفوز على الهلال، بينما تجمد رصيد الهلال عند 48 نقطة في صدارة المسابقة.

يذكر أن مباراة الكلاسيكو كانت أُقيمت على ملعب “الشرائع” في مكة المكرمة.

نتائج مباريات الجمعة دوريًّا:

وقبل الكلاسيكو، كان التعاون فاز على العين بثلاثية دون رد، بينما خسر النصر من نادي ضمك بثلاثية مقابل هدفين.

وتُختتم مباريات الجولة الـ25 من دوري المحترفين، السبت، حيث يلعب الفيصلي مع الفتح، والباطن مع الشباب، والاتفاق مع القادسية.

وكانت المباراة شهدت إلغاء هدف ثالث لـ الاتحاد بسبب وجود لمسة يد على اللاعب فهد المولد، حيث ألغى الهدف الحكم المغربي رضوان جيد.

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