مداهمة مستودع يستخدمه وافدون لتخزين أعمدة الإنارة المسروقة بالرياض

المواطن - الرياض

داهم مراقبو أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية، مساء أمس الخميس، مستودعًا غير نظامي يستخدم كمخبأ لتخزين أعمدة الإنارة المسروقة.

مداهمة المستودع

وافدون يمتهنون سرقة أعمدة الإنارة والحديد ويخزنونها في مستودع غير نظامي، ويلوذون بالفرار عند مداهمة مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض والجهات الأمنية لهم.. pic.twitter.com/HCgYbDVZqW — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) April 29, 2021

هروب الوافدين

ونشرت أمانة منطقة الرياض في حسابها الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو لعملية المداهمة ومحتويات المستودع.

وأوضح المقطع أن وافدين يمتهنون سرقة أعمدة الإنارة والحديد ويخزنونها في المستودع، وعند المداهمة لاذوا بالفرار.

شارك الخبر







شارك الخبر