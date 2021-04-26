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مدرب أجمك: الفرص متساوية لتصدر المجموعة
مؤكدًا صعوبة مواجهة الهلال

مدرب أجمك: الفرص متساوية لتصدر المجموعة

2021/04/26
الساعة 4:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مدرب أجمك: الفرص متساوية لتصدر المجموعة قاسيموف - المصدر @H_swilhy
المواطن - مروة نبيل

شدد مدرب فريق أجمك الأوزبكي، قاسيموف على صعوبة مباراة الهلال غدًا، مشيرًا إلى أن الفرص متساوية أمام جميع الفرق لتصدر المجموعة في دوري أبطال آسيا 2021.

مدرب أجمك يؤكد صعوبة مواجهة الهلال

وتحدث مدرب أجمك الأوزبكي عن مواجهة الغد قائلًا: “الفرصة حاليًا متساوية في المجموعة لكل الفرق من أجل الوصول إلى المركز الأول، مباراة الغد أمام الهلال ستكون مهمة جدًا لأن الخسارة ستجعلنا خارج دائرة المنافسة”.

وتابع قاسيموف خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة قائلًا: “الهلال يعد من أقوى أندية آسيا، وفي المواجهة الماضية اعتمد على الهجوم لكنه واجه دفاعًا قويًا من استقلال دوشنبه الطاجيكي الذي اعتمد على استغلال الهجمات المرتدة”.

الهلال ضد أجمك
جانب من المباراة

الفريقان في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أجمك الأوزبكي، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة الغد، يتصدر استقلال دوشنبه الطاجيكي ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع الهلال الوصيف، ثم شباب الأهلي دبي الإماراتي بـ4 نقاط، متساويًا مع الفريق الأوزبكي.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC


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