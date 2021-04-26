مدرب الأهلي: سنكافح ضد استقلال طهران

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لـ الأهلي على أن فريقه سيكافح غدًا عند مواجهة استقلال طهران الإيراني بالجولة الخامسة من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

مدرب الأهلي يُطالب بالحذر

وتحدث ريجيكامب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الاستقلال قائلًا: ” نلعب غدًا مباراة مهمة بمشوارنا الآسيوي وأنا فخور بكل ما تم إنجازه خلال الفترة الصعبة الحالية، وسنكافح كثيرًا ضد الخصم غدًا وسنختار التشكيلة المناسبة لها”.

وتابع ريجيكامب: “فريق الاستقلال قوي ومن سيحقق الفوز ستكون حظوظه قوية للتأهل، ونتذكر ما حدث منهم تجاهنا في المباراة ونعاني سويًا من الإجهاد حيث لا يوجد وقت للاستشفاء وسنحاول أن نكون بقمة الجاهزية الفنية والبدنية، ونأمل لحاق اللاعب ميتريتا بنا، لأن مشاركته كأساسي لم تتأكد بعد”.

وأضاف ريجيكامب: ” لدي الثقة في لاعبي الأهلي من أجل الظهور بمستوى جيد، خاصة أننا ظهرنا بشكل جيد في مباراتي الشرطة العراقي، ومن سيقلل أخطاءه سيفوز غدًا، يجب أن نكون حذرين”.

الراقي يحتل المركز الثالث

جدير بالذكر أن الراقي يملك حاليًا 7 نقاط بالمركز الثالث في المجموعة الثالثة بالبطولة الآسيوية.

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