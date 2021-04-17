مدرب الرائد قد يقترب من الهلال

المواطن - محمد سمعه

أثار تعليق المدرب البلجيكي بيسنك هاسي مدرب نادي الرائد، الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثه عن نادي الهلال.

وكان هاسي تحدث للقناة الرياضية السعودية قائلًا بعد الفوز على القادسية: ” أنا لست تمثالًا، طبيعي أن أتأثر وأغضب بما يحدث من التحكيم تجاه لاعبي فريقي، وبالطبع إذا كنت في الهلال، فلن أغضب بهذا الشكل”.

مدرب الرائد يثير الجدل

وقال الجمهور الرياضي عبر “تويتر” إن مدرب الرائد يُفكر في تدريب الهلال، كون الظروف مهيأة لتدريب أزرق العاصمة، كما أن الجماهير ستساند الأزرق والمدرب في حال حدث أي ظلم تحكيمي لفريق الهلال.

وخلال الفترة الحالية، يبحث الأزرق عن مدرب للتعاقد معه، ليكون بديلًا للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي الذي يقترب من مغادرة الأزرق بنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن هاسي كان رُشح لتدريب النصر بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريافي ديسمبر الماضي، لكن المدرب الكرواتي ألين هورفات هو من تولى تدريب العالمي بالفترة الأخيرة حتى جاء المدرب البرازيلي مانو مينيز.

مدرب القادسية غاضب من الحكم المساعد

وفي وقت سابق، كشف التونسي يوسف المناعي، المدير الفني لنادي القادسية، تفاصيل ما جرى بينه وبين أحد الحكام المساعدين في مباراة فارس الشرقية والرائد، التي أُقيمت أمس الجمعة بالجولة الـ26 وانتهت بفوز الفريق الريداوي بهدف دون رد.

وتحدث المناعي لـ برنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية قائلًا: “الحكم المساعد كان يتعامل معي بصورة غريبة، ولا أقبل نظرة الاحتقار التي نظر بها إلي، أثناء سريان المباراة كنت أستفسر منه على قرار تحكيمي، ولكن أسلوب المعاملة لم يكن جيدًا”.

وأضاف المناعي: “على العكس تمامًا، مدرب الرائد كان يتناقش معه، والأمور كانت طبيعية، ولهذا وجهت اللوم له ولم أصافحه بعد المباراة”.

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