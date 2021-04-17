مدرب القادسية: لا أقبل نظرة احتقار الحكم !

المواطن - محمد سمعه

كشف التونسي يوسف المناعي، المدير الفني لنادي القادسية، تفاصيل ما جرى بينه وبين أحد الحكام المساعدين في مباراة فارس الشرقية والرائد، التي أُقيمت أمس الجمعة بالجولة الـ26 وانتهت بفوز الرائد بهدف دون رد.

يوسف المناعي مدرب القادسية لـ #الديوانية:

نتقبل أي شيء حتى الأخطاء التحكيمية لكن لا نتقبل نظرة "الاحتقار". pic.twitter.com/VZ6DU7568L — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 16, 2021

وتحدث المناعي لـ برنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية قائلًا: “الحكم المساعد كان يتعامل معي بصورة غريبة، ولا أقبل نظرة الاحتقار التي نظر بها إلي، أثناء سريان المباراة كنت أستفسر منه على قرار تحكيمي، ولكن أسلوب المعاملة لم يكن جيدًا”.

وأضاف المناعي: “على العكس تمامًا، مدرب الرائد كان يتناقش معه، والأمور كانت طبيعية، ولهذا وجهت اللوم له ولم أصافحه بعد المباراة”.

ماجد الشمراني يُعاقب مدرب القادسية:

يذكر أن الحكم ماجد الشمراني حكم مباراة القادسية والرائد، كان منح البطاقة الصفراء للمدرب يوسف المناعي، بعدما صافح المدرب التونسي حكم الساحة والحكم المساعد، ولم يصافح الحكم المساعد الآخر ووجه له لومًا شديدًا، بعد فوز الرائد بهدف بالدقيقة الـ94.

وكان الحكمان المساعدان فهد العمري ومفرح الحسن، أدارا المباراة مع الحكم ماجد الشمراني.

رأسية مغربية تمنح الرائد 3 نقاط:

وعند حلول الدقيقة الـ93 تمكن اللاعب المغربي كريم البركاوي من إحراز هدف الفوز لـ الرائد بضربة رأسية قاتلة ليخطف 3 نقاط ثمينة لأبناء المدرب البلجيكي بيسنك هاسي.

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