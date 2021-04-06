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مدرب المنتخب السعودي يتلقى لقاح كورونا

مدرب المنتخب السعودي يتلقى لقاح كورونا

2021/04/06
الساعة 8:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مدرب المنتخب السعودي يتلقى لقاح كورونا رينارد - المصدر @Herve_Renard_HR
المواطن - مروة نبيل

تلقى مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

رينارد يتلقى لقاح كورونا

ونشر مدرب المنتخب السعودي الأول عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء تلقيه اللقاح، وعلق قائلًا: “الجرعة الأولى من اللقاح اليوم.. السعودية”.

رينارد
رينارد يتلقى اللقاح – المصدر @Herve_Renard_HR

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة رينارد، وتمنوا له التوفيق مع الأخضر خلال الفترة المقبلة، وطالبوه بقيادة المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2022، والتتويج معه بلقب كأس آسيا 2023.

هيرفي رينارد
مدرب الأخضر – المصدر @Herve_Renard_HR

وكان رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإسباني فرناندو تريساكو قد تلقى مؤخرًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مشيدًا بالتنظيم الرائع وشجع الجميع على الحصول على الجرعات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رئيس لجنة الحكام فرناندو تريساكو
فرناندو تريساكو

المنتخب السعودي في التصفيات

ولعبت السعودية ضد فلسطين مؤخرًا، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وفاز الأخضر بخماسية دون رد في أول مباراة تشهد حضور الجماهير منذ جائحة كورونا.

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 11 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى المونديال، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان صاحب المركز الثاني.

الأخضر
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT


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