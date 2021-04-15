مدرب النصر: أتحمل المسؤولية كاملة

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الروماني فلورين سوريانو، المدير الفني المؤقت لـ نادي النصر، على أنه يتحمل المسؤولية كاملة، وذلك بعد التعادل مع نادي الوحدات الأردني بدون أهداف في دوري أبطال آسيا.

استحواذ لم يُفد النصر:

وتحدث سوريانو بعد المباراة قائلًا: ” الاستحواذ كان لنا معظم الوقت، حاولنا التسجيل لكن معظم اللعب كان على الأطراف، ولم يكن لدينا فرص حقيقية من العمق للتسجيل”.

وأضاف سوريانو: “هي كانت مباراة استحواذ ولكن دون فرص للتسجيل”.

عذر مدرب العالمي المؤقت:

وتابع مدرب النصر المؤقت: “أنا أتحمل مسؤولية التعثر ضد الفريق الأردني، ومنذ قبولي المسؤولية لم أتمكن خلال يومين من إيجاد كافة الحلول، وتبديلاتنا في المباراة كان هدفها، تنشيط الوسط، ذكرت يوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي أننا نملك مجموعة مميزة من اللاعبين، ومشكلتنا فقط كانت في صناعة الفرص”.

جدير بالذكر أن العالمي سوف يواجه بعد غد السبت، فريق السد القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث تُقام المباراة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

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