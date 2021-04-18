مدرب النصر: فوز مهم لنا

المواطن - محمد سمعه

حرص البرازيلي مانو مينيز المدير الفني لنادي النصر، على تهنئة جماهير العالمي، بعد الفوز على السد القطري بثلاثية لهدف بالجولة الثانية من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وغرد مانو قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” بداية رائعة، أهنئ كل جماهير العالمي على النتيجة المهمة ضد السد القطري، وشكرًا على استقبالكم الدافئ، ودعمكم الكبير”.

ثلاثية تصعد بـ النصر للصدارة

ونجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في منح الأفضلية للعالمي من ركلة جزاء مشكوك بصحتها بالدقيقة الـ37 من عمر الشوط الأول.

وبالشوط الثاني، نجح السد في إحراز هدف التعادل عبر الإسباني سانتي كازورلا بالدقيقة الـ59، من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان.

وواصل النصر محاولاته لإضافة الهدف الثاني في المباراة، حتى تمكن لاعب الوسط عبدالمجيد الصليهم من إحراز الهدف الثاني لـ أصفر العاصمة بالدقيقة الـ80.

ونجح خالد الغنام في إضافة ثالث الأهداف للعالمي بالدقيقة الـ94.

العالمي يواجه فولاذ الثلاثاء

يذكر أن العالمي سيواجه فريق فولاذ الإيراني في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة بـ دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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