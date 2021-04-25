مدرب النصر: مصيري ليس مرتبطًا بـ أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

أوضح البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر على أن مصيره مع العالمي ليس مرتبطًا بنتائج الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد العالمي غدًا الاثنين لمواجهة فريق الوحدات الأردني بالجولة الخامسة بـ دور المجموعات في البطولة الآسيوية، حيث تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

النصر جاهز لمواجهة الوحدات

وقال مينيز خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن جهازه الفني درس فريق الوحدات الأردني جيدًا مضيفًا أن الأخير يعتمد على التكتلات الدفاعية.

وأشار مدرب النصر إلى أن لاعبي العالمي لديهم الخبرات الكافية، وذلك من أجل الفوز على الوحدات للاقتراب من التأهل لدور ثمن النهائي.

وأوضح مانو مينيز إلى أن مصيره مع أصفر العاصمة غير مرتبط بنتائج الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا لبناء فريق قوي للعالمي مستقبلًا.

مينيز جاء لينقذ العالمي

وكان مينيز تولى تدريب العالمي مؤخرًا بعد إقالة المدرب الكرواتي ألين هورفات، عقب الخسارة من ضمك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن نادي النصر كان أعلن عصر اليوم الأحد عن إصابة نجمه مختار علي بـ فيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة نادي الوحدات الأردني.

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