مدرب النصر يخذل الجماهير

المواطن - مروة نبيل

أكد النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، أن مدرب نادي النصر، الكرواتي ألين هورفات، لم يتعامل بشكل جيد مع مباراة الفيصلي؛ ما تسبب في خسارة العالمي.

النصر يودع الكأس:

ولعب النصر ضد الفيصلي على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز عنابي سدير بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نظيره التعاون الذي نجح في تجاوز عقبة الفتح بنتيجة 3/ 2، ويطمح كل منهما في تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، في ظل المحفزات التي تنتظر البطل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انتقادات لـ هورفات:

وعلق حمد الدبيخي قائلًا: “النصر خُذل من جهازه الفني”، وقال طلال آل الشيخ: “تعامل هورفا مع المباراة غريب.. وركلة جزاء الفيصلي صحيحة ولاعب الفيصلي يستحق الطرد.. والعالمي خسر 3 بطولات رغم أن الظروف كانت في صالحه”.

وقال علي المرشود: “هورفات لم يستوعب جيدًا أنه يدرب النصر.. ومباراة الفيصلي كانت تحتاج لحكام أجانب، والعالمي يستحق مدرب كبير.. الاستعداد لنصف النهائي ضعيف جدًّا.. 5 أيام لا تكفي، كما أن لاعبيه الأجانب صفر على الشمال”.

وفي السياق ذاته، علق جاسم الحربي قائلًا: “العالمي لم يستغل نقص الفيصلي، والمدرب ألين هورفات أخطأ كما أحسن في بعض المباريات، وأنا ضد تغييره”.

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