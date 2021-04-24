مدرب النصر يُوجه رسالة للاعبين

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، عن ما سيفعله مع لاعبي العالمي، بعد الفوز على فولاد الإيراني بالجولة الرابعة من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

مدرب النصر يُوجه رسالة للاعبي العالمي:

وتحدث مانو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة فولاد قائلًا: “ما سأفعله هو إدخال الثقة في نفوس كل اللاعبين، لأن أي لاعب في الفريق، قد يشارك أساسيًّا في المباريات المقبلة، وفريقنا تعب جسديًّا في مباراة فولاد أمس الجمعة، ولكننا سعداء بالفوز، ويجب أن نُرتب أولوياتنا للفوز في آخر جولتين في دور المجموعات”.

وليد عبدالله يصنع الفارق:

وتابع مانو: “كرة القدم فيها لحظات ولها طعم خاص، حينما انتصرنا أمس، فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، الحارس وليد عبدالله الذي صنع الفارق لنا، وعلى عكس الجولة الثالثة النصر بدأ مباراة أمس ضد فولاد بصورة مميزة، صحيح أن الفريق عانى بدنيًّا قليلًا ولكننا نجحنا في الفوز، وهذا هو المطلوب”.

ووجه مانو رسالة لجماهير أصفر العاصمة قائلًا: “أشكر جماهير العالمي على ثقتهم ومن المهم أن يكون الجمهور واللاعبون على ثقة في المدرب، وسنعمل جاهدين لتكون هذه الثقة في مكانها”.

يذكر أن النصر سيخوض مباراة الوحدات الأردني بعد غد الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى العالمي للذهاب بعيدًا في دوري أبطال آسيا نسخة 2021، من أجل الوصول إلى النهائي.

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